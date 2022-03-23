VIVO представила смартфон серии X Note с экраном Samsung E5 AMOLED QHD+

VIVO представила смартфон новой серии под названием VIVO X Note, он уже появился в фирменном магазине компании в Китае.

Устройство оснащено 7-дюймовым экраном Samsung E5 AMOLED QHD+, а также процессором Snapdragon 8 Gen 1 SoC. Кроме того, смартфон использует 3D-ультразвуковой датчик с большой областью распознавания отпечатков пальцев. По данным магазина, новинка предлагает версию с 12 ГБ озу и 512 встроенной памяти, также сообщается, что будет доступна версия с 256 ГБ памяти. Основная камера оснащена 50-МП датчиком Samsung S5KGN1. Это тот же датчик, который используется в смартфонах VIVO X70 Pro+ и Google Pixel 6 Pro. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт.

Продажи смартфона VIVO X Note стартуют в следующем месяце.