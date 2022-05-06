VIVO представила смартфоны T1 и T1 Pro 5G

Компания VIVO расширяет ассортимент мобильных устройств представив два новых смартфона VIVO T1 и T1 Pro 5G. Модель T1 стоит 190 долларов, а T1 Pro 5G обойдется в 315 долларов.

VIVO T1 получил 6,44-дюймовый AMOLED-экран, платформу SoC Snapdragon 680, без поддержки 5G. Имеется от 4 до 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ флэш-памяти, основная камера с одним полноценным сенсором разрешением 50 МП, фронтальная камера разрешением 16 МП, размещенная в каплевидном вырезе, и батарея на 5000 мАч с 44-ваттной зарядкой. Из остального можно отметить два слота для SIM-карт и отдельный слот для microSD.

VIVO T1 Pro 5G построен на базе SoC Snapdragon 778G. Оперативной памяти 6 или 8 ГБ, флэш-памяти имеется 128 ГБ. Дисплей у смартфона такой же, как и у младшей модели. Смартфон получил аккумулятор емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт. Что касается камер, то передняя такая же, как и в младшей модели, а вот основная, во-первых, имеет основной 64 МП сенсор, а во-вторых, широкоугольное разрешение 8 МП.
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