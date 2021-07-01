VIVO выпустила новые смартфоны V21 и V21e

VIVO объявила о старте продаж смартфонов серии V21, которая представлена моделями V21 и V21e.

VIVO V21 оснащен 6,44-дисплеем AMOLED с разрешением FHD+. Частота обновления составляет 90 Гц. Производительность обеспечивает 7-нм процессор MTK 800U. Благодаря технологии объединения памяти 8 ГБ RAM могут быть расширены ещё на 3 ГБ за счет встроенной памяти. Емкость аккумулятора составляет 4000 мАч. Что касается камеры, смартфон VIVO V21 получил 64 МП основную камеру с оптической стабилизацией. Фронтальная камера VIVO V21 оснащена двойной подсветкой для селфи, которая призвана сделать ваши снимки еще лучше даже при недостаточном освещении.

Модель V21e имеет 44 МП селфи-камеру и основную камеру на 64 МП. Устройство оснащено 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением FHD+ 2400 × 1080 пикселей. В V21e используется мобильная платформа Snapdragon 720G с 8 ГБ ОЗУ которую можно расширить еще на 3 ГБ, благодаря технологии объединения памяти. Встроенная память представлена 128 ГБ. Аккумулятор емкостью 4000 мАч в сочетании с технологией FlashCharge мощностью 33 Вт за 30 минут заряжается до 66%. Есть поддержка функции NFC. Аппарат доступен в цветах "Алмазная мозаика» и «Черный антрацит».

C 1 июля модели можно приобрести у партнеров компании и в официальном интернет-магазине VIVO. Стоимость VIVO V21 – 36 990 рублей, VIVO V21e – 25 990 рублей.