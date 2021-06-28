VIVO выпустила смартфон X60T Pro+ с чипсетом Snapdragon 888

Информация о смартфоне VIVO X60T Pro+ появилась еще в апреле. На днях производитель все-таки выпустил данную модель.

VIVO X60T Pro+ оснащен чипсетом Snapdragon 888. Конфигурации включают до 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной. Смартфон получил 6,56-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2376x1080 с частотой обновления 120 Гц. Емкость аккумулятора составляет 4200 мАч. На задней панели доступна система из четырех камер. Основная камера имеет 50 МП сенсор. Фронтальная камера на 32 МП. Работает устройство на OriginOS UI 1.0 на базе операционной системы Android 11.

VIVO X60T Pro+ поступит в продажу в ближайшее время по цене от 770 долларов за базовую версию с 8/128 ГБ.