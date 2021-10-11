VIVO выпустит новый смартфон NEX с процессором Snapdragon 888: Tipster

VIVO работает над новым смартфоном, который является частью серии смартфонов NEX. Последняя модель NEX будет флагманским телефоном, который, как сообщается, будет иметь первоклассное оборудование, такое как Qualcomm Snapdragon 888 SoC.

Новый телефон серии NEX будет иметь новую форму, дизайн, платформу и даже новое решение для обработки изображений. Еще в апреле появилась информация, что китайский производитель смартфонов, работает над новым телефоном NEX с камерой под дисплеем, беспроводной зарядкой 60 Вт и другими функциями. Для тех, кто не знает, Vivo уже некоторое время не выпускает новый смартфон серии NEX, а последняя модель была выпущена в марте 2020 года. Но появились слухи о том, что преемник находится в разработке. Согласно первоначальному отчету, новая модель NEX будет запущена как NEX 5 во второй половине этого года. По слухам, это устройство оснащено селфи-камерой под дисплеем, поставляемым LG Display. Другие, функции включают поддержку Super FlashCharge мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки 60 Вт, а также сертификацию IP68 для защиты от пыли и воды.