VIVO выпустит новый смартфон NEX с процессором Snapdragon 888: Tipster

Новый телефон серии NEX будет иметь новую форму, дизайн, платформу и даже новое решение для обработки изображений. Еще в апреле появилась информация, что китайский производитель смартфонов, работает над новым телефоном NEX с камерой под дисплеем, беспроводной зарядкой 60 Вт и другими функциями. Для тех, кто не знает, Vivo уже некоторое время не выпускает новый смартфон серии NEX, а последняя модель была выпущена в марте 2020 года. Но появились слухи о том, что преемник находится в разработке. Согласно первоначальному отчету, новая модель NEX будет запущена как NEX 5 во второй половине этого года. По слухам, это устройство оснащено селфи-камерой под дисплеем, поставляемым LG Display. Другие, функции включают поддержку Super FlashCharge мощностью 120 Вт и беспроводной зарядки 60 Вт, а также сертификацию IP68 для защиты от пыли и воды.