VR-шлем Apple выпустят в 2022 году

По словам известного аналитика Минг-Чи Куо, давно обсуждаемая в сети гарнитура смешанной реальности Apple будет оснащена двумя процессорами. Аналитик заявил, что устройство будет иметь основной процессор с такой же вычислительной мощностью, что и чип M1, и дополнительный процессор для обработки всех вычислений, связанных с датчиками на самом шлеме. С данными процессорами гарнитуру не нужно будет подключать к iPhone или Mac. По словам Куо, устройство сможет обеспечивать не только дополненную, но и виртуальную реальность благодаря паре 4K Micro OLED-дисплеев от Sony. Это будет возможно только потому, что у чипа M1 есть мощность, необходимая для поддержки этих дисплеев.

Что касается отдельного процессора для сенсоров, он, очевидно, необходим, потому что «вычислительная мощность сенсора значительно выше, чем у iPhone». Куо ожидает, что устройство появится в конце 2022 года, и считает, что Apple позаботится о том, чтобы устройство могло поддерживать широкий спектр приложений с конечной целью заменить iPhone через десятилетие. Прогноз Куо о том, что гарнитура будет автономным устройством, противоречит сентябрьскому отчету The Information, в котором утверждается, что для обработки большей части вычислений гаджету потребуется беспроводная связь с iPhone, iPad или компьютером. Также в этом отчете говорится, что гарнитура будет нацелена на разработчиков и создателей контента и будет иметь потенциальную цену около 3000 долларов.