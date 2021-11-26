VR-шлем Apple выпустят в 2022 году

Что касается отдельного процессора для сенсоров, он, очевидно, необходим, потому что «вычислительная мощность сенсора значительно выше, чем у iPhone». Куо ожидает, что устройство появится в конце 2022 года, и считает, что Apple позаботится о том, чтобы устройство могло поддерживать широкий спектр приложений с конечной целью заменить iPhone через десятилетие. Прогноз Куо о том, что гарнитура будет автономным устройством, противоречит сентябрьскому отчету The Information, в котором утверждается, что для обработки большей части вычислений гаджету потребуется беспроводная связь с iPhone, iPad или компьютером. Также в этом отчете говорится, что гарнитура будет нацелена на разработчиков и создателей контента и будет иметь потенциальную цену около 3000 долларов.