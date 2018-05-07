VR-шлем Lenovo Mirage Solo на базе Daydream появился в продаже

Компании Lenovo и Google начали продажи шлема виртуальной реальности Mirage Solo, который позиционируется производителем как первая в мире автономная VR-гарнитура с поддержкой платформы Google Daydream. Для его работы не нужны провода, подключение к ПК или смартфону. Платформа Google Daydream использует технологию отслеживания движений WorldSense. Она может отслеживать наклоны и повороты, что позволяет пользователю свободно перемещаться в виртуальном пространстве.

Само устройство оснащено VR-платформой Qualcomm Snapdragon 835, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 2560:1440 пикселей, частотой 75 Гц и углом обзора в 110 градусов, аккумулятором на 4000 мАч, которого хватает на 7 часов автономной работы, поддержкой Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом для наушников. В комплект предусмотрен беспроводной контроллер Daydream. Lenovo Mirage Solo появится в продаже во втором квартале этого года по цене около 400 долларов.