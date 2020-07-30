Вентилятор ADATA XPG Vento 120 получил RGB-подсветку

Компания ADATA пополнила ассортимент корпусных вентиляторов моделями XPG Vento 120 и Vento 120 ARGB, которые обойдутся в 8 и 17 долларов соответственно. Новинки характеризуются диаметром 120 мм, конструкцией с подшипником скольжения с винтовой нарезкой (rifle bearing), фиксированной скоростью вращения 1200 оборотов в минуту, уровнем шума 23 дБА, потоком воздуха 77 кубических метров в час, многоцветной адресуемой подсветкой на основе девяти светодиодов, которая управляется через системную плату (у старшей модели), рамкой чёрного цвета с девятилопастной крыльчаткой и противовибрационными накладками (в младшей модели). Размеры вентиляторов равны 120:120:25 мм.