Вентиляторы в смартфоне ZTE

Буквально час назад мы писали новость о том, что игровой смартфон компании ZTE показали на выставке в Барселоне, как в сеть утекли фотографии разобранного смартфона. Оказалось, что внутри продукта установлены маленькие вентиляторы. Они будут охлаждать смартфон во время игры, чтобы гаджет не перегревался и не терял производительность в тяжелых играх. Активного охлаждения в смартфонах пока что нет, так что это будет интересная фишка. С другой стороны, стоит понимать, что производитель делает свой смартфон достаточно шумным - ранее устройства этого класса не издавали звуков, а теперь у вас будет небольшой вентилятор внутри корпуса и он будет шуметь, так или иначе. Это странный момент, ведь оценивать продукт и его уровень шума пока что не получается. Ждем релиза и тогда поговорим более предметно.