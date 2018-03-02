Vernee Apollo 2 выглядит очень мощно

2018-03-02, Автор - Влад Волошин; Продукт - Vernee Apollo 2; [135]
Официально представлен мобильный телефон Vernee Apollo 2, который показала на выставке MWC 2018. Смартфон получился очень даже привлекательным - у него на передней панели помимо дисплея и небольшой площадки с камерами больше ничего нет. Это смотрится современно, да и пользоваться устройством будет куда приятнее. На тыльной стороне расположена система из двух камер, а внутри устройства расположен процессор MediaTek Helio X30 с десятью вычислительными ядрами. Это очень мощный смартфон, который можно использовать как для игр, так и для просмотра фильмов в дороге. Осталось только дождаться официальной стоимости для России и тогда можно будет говорить о конкуренции с другими продуктами на рынке. Мне смартфон уже очень нравится, а требовать большего никто не станет. Что думаете?


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