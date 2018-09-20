Версия Meizu 16X на 8 ГБ ОЗУ пока не готова к выходу

Вчера был представлен смартфон Meizu 16X, который, по словам производителя, выйдет в двух версиях: 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти. При этом ранее босс Meizu Хуан Чжан обещал старшую версию Meizu 16X с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ энергонезависимой памяти. Разумеется, после анонса его спросили о старшей версии и Чжану пришлось отвечать. Оказывается, Meizu до сих пор не определилась с поставщиками компонентов. Что до двух младших версий Meizu 16X, то они появятся в продаже 26 сентября по цене 300 и 350 долларов.

Напомним, что смартфон получил чипсет Snapdragon 710, 6-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, сдвоенную основную камеру с датчиками IMX380 и IMX350 разрешением 12 и 20 Мп (как в Meizu 16), фронтальную камеру на 20 Мп, сканер отпечатков пальцев, встроенный под экран, аккумулятор на 3010 мАч с быстрой зарядкой mCharge 4.0 на 24 Вт, а также предустановленную Android 8.0 Oreo с оболочкой Flyme 7.5.