Версия Realme GT Neo3 Le Mans показана на официальном тизере

Сегодня стало известно, что смартфон Realme GT Neo3 будет представлен 22 марта, и в тот же день компания выпустит версию GT Neo3 Le Mans, которая будет доступна в синем и белом цветах.

Версия Realme GT Neo3 Le Mans имеет две полосы по всей длине, а название компании и слоган расположены между ними внизу. Этот дизайн вдохновлен гоночными полосами, которые мы видим на спортивных автомобилях, обычно олицетворяющими производительность и скорость. Версия Realme GT Neo3 Le Mans является данью уважения гонщикам гонки Ле-Ман 1966 года. Помимо новой расцветки, которыми поделился Realme, подтверждено наличие 50-мегапиксельной основной камеры. Смартфон имеет порт USB-C внизу, два динамика, микрофон и слот для SIM-карты.
Комментарии и отзывы Realme GT Neo3 Le Mans
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