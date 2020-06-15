Версия Redmi K30 Pro с 12/256 ГБ памяти подешевела на $140

Пару недель назад бренд Redmi выпустил в китайскую продажу топовую версию смартфона Redmi K30 Pro, которая оснащается 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти. Изначально её цена составляла 633 доллара, однако сегодня новинка подешевела до 493 долларов. Заметим, что несколько дней назад этот смартфон вышел в версии с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти по цене в 429 долларов.

Напомним, что Redmi K30 Pro оснащается топовым процессором Snapdragon 865, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, выдвижной фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников.