Версия смартфона Moto G7 Power получит мощный аккумулятор

Новые подробности о необъявленном варианте G7 Power появились на сайте Федеральной комиссии по связи США (Federal Communications Commission). Moto G7 Power должна стать четвёртой моделью от Motorola в 2019 году. Судя по документации, отличительной особенностью Moto G7 Power будет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Смартфон также оснастят 6,2-дюймовым дисплеем, основной камерой на 12 Мп, селфи-камерой на 8 Мп и поддержкой NFC.

Предполагается, что G7 Power будет работать на процессоре Snapdragon 632, таком же, как и G7 Play. Размеры телефона будут немного шире и выше, чем другие устройства в линейке G7 для размещения большей батареи.