Весенняя презентация Apple назначена на 31 марта

Похоже, что компания Apple решила не отказываться от проведения своей традиционной весенней конференции, на которой будут представлены новые аппаратные решения.

Ожидается, что мероприятие пройдет 31 марта, где компания продемонстрирует iPhone SE 2 или iPhone 9, новый планшет iPad Pro с 3D-сенсорной системой, беспроводной коврик для зарядки и 13-дюймовый ноутбук MacBook Pro с обновленной клавиатурой м ножничными переключателями.

Преемник популярного iPhone SE получил внешний облик iPhone 8, процессор А13, 3 ГБ оперативной памяти и один основной объектив на задней панели. Приблизительная стоимость смартфона должна составить $ 399 или около 25 000 рублей.