Смартфон Redmi K30 Pro вышел в конфигурации памяти 12/512 ГБ

2020-04-06, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Redmi K30 Pro; [262]
Сегодня на рынке официально был представлен самый продвинутый вариант смартфона Redmi K30 Pro, который оснащён 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти. Обойдётся гаджет покупателям в $635. Напомним, что новинка оснащается топовым процессором Snapdragon 865, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+ и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, подэкранным дактилоскопом, фронтальной камерой на 20 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (датчик Sony IMX686), 13 Мп, 5 Мп и 2 Мп, модулями NFC, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, поддержкой сетей 5G, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и 3,5-мм разъемом для наушников.


Комментарии и отзывы Redmi K30 Pro
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