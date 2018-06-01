Вышел в продажу смартфон Xiaomi Mi 6X с 5,99-дюймовым дисплеем

Компания Xiaomi выпустила в продажу недорогой вариант смартфона Mi 6X с 4 Гб ОЗУ. Девайс оснащен 5,99-дюймовым дисплеем с разрешением 2160 на 1080 пикселей. В основе аппарата лежит 8-ядерный мобильный чипсет Qualcomm Snapdragon 660. Главная камера состоит из двух оптических модулей от фирмы Sony. Основной сенсор имеет разрешение 12 МП и диафрагму F/1.75. Дополнительный блок имеет сенсор на 20 МП. Фронтальная камера получила объектив на 20 МП и снабжена собственной фотовспышкой. На тыльной стороне имеется дактилоскопический сканер. Емкость аккумулятора равна 3010 мА.ч. Оценивается аппарат в 218 долларов.