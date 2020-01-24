Вышла обновление OxygenOS 10.3.1 для OnePlus 6 и OnePlus 6T

Разработчики компания OnePlus выпустили очередное обновление для своих смартфонов OnePlus 6 и OnePlus 6T.

Прошивка вышла с номером OxygenOS 10.3.1 и весит 80 МБ.

В обновление добавили декабрьский патч безопасности, также исправили ошибки, устранили проблему с появлением черного экрана после разблокировки устройства по отпечатку пальца, проблему с логотипом анимации, подключение к точке доступа 5 ГГц по Wi-Fi, оптимизировали работу камеры и улучшили производительность системы. Обновление уже разработчики распространяют по воздуху.