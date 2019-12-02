Вышла стабильная версия Android 10 для Galaxy Note 10

Компания Samsung выпустила стабильную версию Android 10 с фирменной оболочкой One UI 2.0 для Galaxy Note 10.

Обновление весит 139 МБ, для тех кто устанавливал тестовую версию, а те кто впервые будет переходить на Android 10, обновление будет весит 2 ГБ.

Обновление получила номер сборки BSKO. Разработчики в обновление по мимо новый фирменной оболочки One UI 2.0 еще добавили: декабрьский патч безопасности, новые жесты управления, обновлённую анимацию открытия приложений, улучшенный режим управления одной рукой, значок сканера отпечатков пальцев в режиме Always-on Display, новый интерфейс камеры и функцию Screen Recorder.