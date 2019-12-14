Вышла стабильная версия MIUI 11 для Redmi 6 и Redmi 6A

Компания Xiaomi анонсировала стабильное обновление MIUI 11 для своих смартфонов Redmi 6 и Redmi 6A.

Обновление вышли с номерами сборки V11.0.1.0 и V11.0.4.0. и основана на операционной системе Android 9 Pie.

Прошивка весит 517 МБ и обновление прилетает пользователям по воздуху.

В обновлении присутствуют все главные нововведения новой оболочки: обновлённый минималистичный дизайн интерфейса, шрифт Milan Pro, новые рингтоны со звуками природы, пакет функций и приложений Mi Work Suite и многое другое.