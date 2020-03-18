Вышло обновление Android 10 для Moto Z4

2020-03-18, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Moto Z4; [17]
Компания Motorola выпустила обновление до ОС Android 10 для смартфона Moto Z4.

Обновление вышла с номером сборки QPF30.130-15-7M и содержит январский патч безопасности.

В обновление добавили все основные нововведения операционной системы Android 10: обновлённый интерфейс, новые жесты управления, глобальную тёмную тему, расширенные настройки местоположения и многое другое. Ещё разработчики поработали над ошибками, автономностью и производительностью смартфона.

Обновление уже распространяют волнами по воздуху.


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