Вышло обновление Android 10 для Moto Z4

Компания Motorola выпустила обновление до ОС Android 10 для смартфона Moto Z4.

Обновление вышла с номером сборки QPF30.130-15-7M и содержит январский патч безопасности.

В обновление добавили все основные нововведения операционной системы Android 10: обновлённый интерфейс, новые жесты управления, глобальную тёмную тему, расширенные настройки местоположения и многое другое. Ещё разработчики поработали над ошибками, автономностью и производительностью смартфона.

Обновление уже распространяют волнами по воздуху.