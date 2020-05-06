Выбираем чехол для Honor 20S

Какое-то время назад смартфоны поражали своим развитием в области процессоров, камер, дисплеев и прочих компонентов, буквально вынуждая пользователя покупать новинку каждый год, чтобы не чувствовать отсталости от рынка. Сейчас достаточно купить чехол для Honor 20S, чтобы длительное время пользоваться гаджетом и даже не думать о том, что устройство морально устарело. Ведь развитие технологий сильно замедлилось, процессоры уже не дают такого заметного прироста в мощности, а значит, нет смысла менять гаджет раз в год или хотя бы раз в пару лет. Теперь смартфоном даже среднего класса можно спокойно пользоваться в течение длительного времени.

Правда, не будем забывать о том, что современные смартфоны не совсем практичны в плане прочности корпуса и материалов. Это раньше вы могли уронить смартфон на бетон, после чего стряхнуть с него пыль и спокойно слушать музыку дальше. Теперь так не выйдет, ведь корпус у смартфонов максимально тонкий и легкий, плюс при падении с любой высоты почти всегда дисплей разбивается в дребезги. Чтобы этого не произошло, достаточно заказать себе чехол, который спокойно предотвратит любые повреждения и царапины при падениях. Да и не только при падениях — в целом чехол от много различных проблем спасает.

Начнем с самого простого — смартфон в чехле может не бояться царапин, которые появляются даже при носке устройства в кармане или сумке. Просто попробуйте носить смартфон таким образом без чехла и уже через пару недель вы заметите мелкие царапины, которые под прямым углом может и не заметны, а вот под переливами на солнце — очень даже. И абсолютно любой чехол, даже самый доступный, легко с этой проблемой справляется. Все же царапины будут появляться на самом чехле, тогда как смартфон внутри него останется цел и невредим. Это круто.

Есть еще пластиковые изи металлические чехлы, которые при падении обеспечивают гаджету безопасность. Например, если вы вдруг уроните смартфон на бетон, то при падении в пластиковом чехле гаджет легко переживет любые невзгоды. Да, может сам чехол при этом разломается, но вы просто купите новый за пару сотен рублей, а ремонтировать смартфон за пару тысяч не нужно будет. В металлическом чехле, который, ясное дело более прочный, падения тоже устройству урона не наносят, но такая модель стоит дороже и при этом весит больше. Это уже на вкус пользователя — выбирайте то, что вам больше нравится.
Комментарии и отзывы Honor 20S
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