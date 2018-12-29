Выбираем чехол для OnePlus 6

Буквально недавно компания OnePlus показала свой новый смартфон под названием OnePlus 6, который сразу понравился пользователям. У него отличная начинка для своей стоимости, качественная камера, шикарный дисплей и масса дополнительных преимуществ, которые многим важны. И, конечно же, этот смартфон стоит довольно доступных денег, что в сравнении с конкурентами очень важно. Осталось только выбрать чехол на сайте https://armored.com.ua/2266-oneplus-6 и можно спокойно пользоваться устройством без страха того, что с ним что-то не то случится, поцарапается в кармане или упадет и разобьется. Собственно, мы с этим вам поможем.Начнем с того, что любой современный смартфон при падении без чехла практически всегда разбивает дисплей. Дело в том, что внутри смартфона все скомпоновано очень плотно, нет лишнего пустого места, а сам каркас довольно прочный, но не толстый. В итоге получается, что материал не может амортизировать при падении и дисплей из прочного стекла почти всегда трескается. Напоминаю, что ремонт стекла, или всего дисплея, сейчас стоит примерно 30-40% от стоимости самого смартфона. Не дешевле ли купить чехол, который сможет защитить продукт от такого вот повреждения, тем более он стоит сущие копейки?

Начнем с того, что самый простой и недорогой пластиковый чехол способен предотвратить трещины на дисплее после падения. Это доказано массой тестов — пластик пусть и дешевый, но умеет принимать на себя удар во время падения и сам корпус смартфона при этом не деформируется, что очень важно. Далее, даже пластиковый чехол за три копейки способен спасти корпус вашего смартфона от царапин, сколов и прочих проблем, которые очень часто случаются. Даже если вы смартфон носите очень аккуратно и нигде его не роняете, царапины могут появиться, а чехол из пластика или силикона способен защитить вас от этого.Конечно, есть и более привлекательные решения, которые не только смартфон защищают, но и выглядят привлекательно. Есть варианты с красивыми декоративными элементами, есть вариант из кожи (экологической, конечно же), есть модели с разными цветами и типами текстур. Вообщем, вы можете подобрать то, что вам нравится больше всего и не переживать о целостности корпуса своего смартфона. Мне кажется, что чехол в наше время стал обыденностью, ведь смартфоны стоят дорого, чинить их не очень хочется, так как ценники завышены слишком сильно. Лучше потратить деньги на чехол, чем на новый корпус или дисплей, правда?