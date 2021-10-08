Victrix представила контроллер и беспроводную гарнитуру серии Gambit для Xbox

Компания из США Victrix, представила два новых устройства разработанных специально для консоли Xbox. Игровой контроллер и беспроводная гарнитура Victrix Gambit и Victrix Gambit Wireless обеспечивают низкую задержку ввода и кристальный чистый звук.

Игровой контроллер полностью трансформируемый, детали контроллера можно заменить по своему усмотрению благодаря 14-ти компонентам, которые входят в комплект поставки. С помощью приложения Victrix Control, геймеру открывается широкий спектр настроек.

Victrix Gambit Wireless оснащена 50 мм динамиками обеспечивающих объемный, чистый звук, а также поддерживают технологию Doly Atmos и 3D-звук на PlayStation 5. Новинка гарантирует долгие часы игрового процесса благодаря мягким амбушюрам из кожи с эффектом памяти. Victrix Gambit Wireless отличается легкой конструкцией. Другие особенности гарнитуры: двунаправленный микрофон с шумоподавлением и автономность до 16 часов.

Рекомендованная стоимость игрового контроллера составляет 99 долларов, а гарнитура обойдется в 129 долларов.