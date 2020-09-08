Видео нетрадиционного смартфона LG Wing

Через неделю компания LG представит свой необычный смартфон Wing. В сети появилось видео, которое в живую демонстрирует поворотный дисплей в движении и вращении.

Смартфон имеет Т-образную форму, которая сильно выделяется на фоне многочисленных традиционных устройств. Удивительно, что несмотря на сложную конструкцию LG Wing не выглядит толстым и неуклюжим.

Ожидается, что диагональ основного экрана составит 6,8 дюйма, при этом нижний 4-дюймовый экран будет иметь соотношение сторон 1:1. Предположительно, LG Wing будет построен на базе Snapdragon 765 или 765G.
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