Видео опытного образца iPhone 12

Появилось предполагаемое практическое видео о грядущем iPhone 12 Por от компании Apple.

В 15-секундном видео показано устройство, которое спереди и сзади похоже на текущий iPhone 11 Pro, но по бокам видно, что мы, возможно, смотрим на предварительный образец iPhone 12.

iPhone 11 Pro имеет закругленные стороны, устройство на видео имеет квадратные стороны, как у iPhone 4. Ранее было много сообщений о том, что в iPhone 12 получит переработанный металлический каркас, аналогичный iPhone 4. На задней панели устройства нет этикетки FCC, что говорит о том, что устройство на видео, вероятно, является опытным или тестовым образцом.