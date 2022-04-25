Видеокарта AMD Radeon RX 6750 XT демонстрирует незначительное улучшение производительности на 2% по сравнению с RX 6700 XT

Видеокарта AMD Radeon RX 6750 XT, запуск которой состоится через несколько недель, была протестирована и показала незначительное повышение производительности по сравнению с предшественницей. AMD Radeon RX 6750 XT — одна из трех видеокарт, которые будут представлены в линейке RDNA 2 Refresh. Видеокарта сохранит ту же конфигурацию ядра, что и ее предшественница, и будет иметь 40 вычислительных блоков, что эквивалентно 2560 потоковым процессорам. Графический чип также оснащен ускорителями 40 Ray для возможностей трассировки лучей на графических процессорах на базе RDNA 2.

Видеокарта будет иметь буфер памяти GDDR6 объемом 12 ГБ и 192-битный интерфейс шины. AMD будет использовать кристаллы на 18 Гбит/с, что даст общую пропускную способность 432 ГБ/с для карт. Графический процессор дополнительно содержит 96 МБ кэш-памяти Infinity. Графический процессор будет полностью совместим с Gen 4.0. Что касается TBP, ожидается, что карта будет иметь мощность 230-250 Вт. Учитывая, что уже есть сообщения о том, что и RX 6950 XT, и RX 6650 XT увидят улучшение не только тактовой частоты памяти, но и тактовой частоты ядра, мы можем ожидать приличного прироста в играх AAA. Только пропускная способность памяти будет на 12,5% больше, чем у стандартной Radeon RX 6700 XT.

Однако в тесте, обнаруженном Komachi, RX 6750 XT якобы тестировался в GFXBench. Данный тест не предоставляет каких-либо конкретных данных, таких как частота ядра или конфигурация системы, но в одном конкретном тесте (Aztec Ruins High Tier) 6750 XT предлагает 366,5 FPS по сравнению с 362,2 FPS. Это примерно на 2% больше, чем у DirectX API. Производительность GFXBench на самом деле не отражает того, что мы увидели бы в играх, поэтому она все еще обсуждается. Что касается видеокарты, ожидается, что она будет выпущена 10 мая вместе с другими моделями как в пользовательской, так и в эталонной версиях.