Видеокарта AMD Radeon RX 6750 XT демонстрирует незначительное улучшение производительности на 2% по сравнению с RX 6700 XT

Видеокарта будет иметь буфер памяти GDDR6 объемом 12 ГБ и 192-битный интерфейс шины. AMD будет использовать кристаллы на 18 Гбит/с, что даст общую пропускную способность 432 ГБ/с для карт. Графический процессор дополнительно содержит 96 МБ кэш-памяти Infinity. Графический процессор будет полностью совместим с Gen 4.0. Что касается TBP, ожидается, что карта будет иметь мощность 230-250 Вт. Учитывая, что уже есть сообщения о том, что и RX 6950 XT, и RX 6650 XT увидят улучшение не только тактовой частоты памяти, но и тактовой частоты ядра, мы можем ожидать приличного прироста в играх AAA. Только пропускная способность памяти будет на 12,5% больше, чем у стандартной Radeon RX 6700 XT.
Однако в тесте, обнаруженном Komachi, RX 6750 XT якобы тестировался в GFXBench. Данный тест не предоставляет каких-либо конкретных данных, таких как частота ядра или конфигурация системы, но в одном конкретном тесте (Aztec Ruins High Tier) 6750 XT предлагает 366,5 FPS по сравнению с 362,2 FPS. Это примерно на 2% больше, чем у DirectX API. Производительность GFXBench на самом деле не отражает того, что мы увидели бы в играх, поэтому она все еще обсуждается. Что касается видеокарты, ожидается, что она будет выпущена 10 мая вместе с другими моделями как в пользовательской, так и в эталонной версиях.