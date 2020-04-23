ViewSonic VX2785-2K-MHDU отправился в релиз

Компания ViewSonic, которую многие считают абсолютным эталоном качества и надежности, выпустила в продажу свой новый монитор ViewSonic VX2785-2K-MHDU, который обладает целым рядом интересных преимуществ. В плане характеристик там все довольно стандартно, но компания делает большой упор на дополнительных фишках, которые позволяют наслаждаться более высоким уровнем удобства. К примеру, монитор оборудован звуковой картой и динамиками, которые издают звук. Это удобно, если монитор покупается для офиса, где никто не смотрит фильмов или музыку не слушает, а вот уведомления из мессенджеров слышать нужно. Также стоит отметить классную подставку и тонкие рамки вокруг дисплея. Выглядит достаточно даже привлекательно.