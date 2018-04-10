ViewSonic VX3217 в двух вариантах

Компания ViewSonic решила вообще не парить себе мозги с названиями для монитора и выпустила модель ViewSonic VX3217, точнее две модели с этим названием. Первая модель, которая стоит 300 долларов, поставляется с разрешением FullHD, тогда как старшая модель поставляется с 2К разрешением и стоит 400 долларов. Производитель решил, что ему нет смысла вносить какое-то деление между моделями, что сильно запутает пользователей. Можно было бы в названии хоть как-то отделить экран с FullHD от 2К, но этого тоже решили не делать. С другой стороны, сам по себе монитор с таким разрешением за 300 долларов не очень то и привлекает внимание — это слишком дорого, чтобы фанаты теряли сознание от радости. Сейчас уже все смотрят в сторону 4К, где картинка намного лучше, да и стоимость постепенно приходит в норму.