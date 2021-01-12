ViewSonic анонсировал игровой монитор VX2705-2KP-MHD

ViewSonic VX2705-2KP-MHD представляет собой 27-дюймовый монитор с разрешением 2K (2560 x 1440 пикселей), его частота обновления составляет 144 Гц, а время отклика 1 мс.

Монитор обладает коэффициентом контрастности 1000: 1 и стандартной яркостью 350 кд/м2. 10-битная панель (8-битной + FRC) обеспечивает покрытие до 96% широкой цветовой гаммы DCI-P3, 93% спектра NTSC и 131 % цветовой гаммы sRGB.

Новинка поддерживает технологию AMD FreeSync Premium, Flicker-Free и Blue Light Filter. Кроме того, расширенное экранное меню имеет игровые настройки для улучшения игрового процесса.

ViewSonic VX2705-2KP-MHD оснащен двумя динамиками мощностью 2 Вт. На задней панели есть два порта HDMI 2.0, разъем DisplayPort, 3,5 мм аудиоразъем. Подставка позволяет регулировать только наклон монитора. Реализована поддержка крепления VESA 100 на 100.

Игровой монитор ViewSonic VX2705-2KP-MHD поступит в продажу в первом квартале 2021 года.