ViewSonic представила 32-дюймовые мониторы серии ELITE

Компания ViewSonic объявила о выпуске трех мониторов серии ELITE. Модели ELITE XG320Q, XG320U и XG321UG предлагают 32-дюймовые панели с IPS-матрицей, высокой частотой обновления экрана, быстрым откликом и временем отклика, а также разрешением 2K (ELITE XG320Q) и 4K (ELITE XG320U и ELITE XG321UG). Мониторы поддерживают технологии AMD FreeSync Premium Pro, PureXP Motion Blur Reduction, сертифицированы стандартом Vesa DisplayHDR 600. Модель ELITE XG321UG использует технологию подсветки Mini-LED. ViewSonic ELITE XG320Q, XG320U и XG321UG имеют встроенную подсветку ELITE Design Enhancements на задней панели.

Мониторы поступят в продажу в третьем квартале этого года. Стоимость моделей не раскрыты.
Комментарии и отзывы ViewSonic ELITE XG320Q, XG320U и XG321UG
Анонсирован игровой 32-дюймовый монитор ASUS TUF Gaming VG32...
Анонсирован игровой 32-дюймовый монитор ASUS TUF Gaming VG32Игровое подразделение ASUS TUF Gaming расширяет ассортимент мониторов представив новинку VG32AQL1A. Это и...
Телевизор Xiaomi Mi TV 6 OLED 55 оценен в $770...
Телевизор Xiaomi Mi TV 6 OLED 55 оценен в $770Компания Xiaomi пополнила ассортимент телевизоров линейкой Mi TV 6 OLED, в которую вошли 55 и 65-дюймовые...
ARCTIC представила кронштейн X1 и X1-3D для мониторов...
ARCTIC представила кронштейн X1 и X1-3D для мониторовARCTIC представила новые кронштейны X1 и X1-3D для мониторов. Они отличаются продуманным дизайном и выдер...
BenQ представила монитор серии Mobiuz EX2510S и EX2710S...
BenQ представила монитор серии Mobiuz EX2510S и EX2710SКомпания BenQ расширяет линейку мониторов серии Mobiuz представив две модели EX2510S и EX2710S. ...
ASUS представила игровой монитор Agon PRO AG254FG...
ASUS представила игровой монитор Agon PRO AG254FGНа протяжении достаточно длительного времени ходили слухи о том, что компания Asus планирует представить ...
Новый 43-дюймовый монитор Acer XV431CP поступил в продажу...
Новый 43-дюймовый монитор Acer XV431CP поступил в продажуКомпания Acer объявила о выпуске 43-дюймового монитора XV431CP с разрешением 3840 × 1080 пикселей и соотн...
Cмарт-ТВ Philips OLED+ 936 получили аудиосистему Bowers & Wi...
Cмарт-ТВ Philips OLED+ 936 получили аудиосистему Bowers & WiКомпания Philips пополнила ассортимент смарт-телевизоров на органических светодиодах серией OLED+ 936, в ...
Philips Momentum - первый в мире монитор разработанный для X...
Philips Momentum - первый в мире монитор разработанный для XКомпания MMD, ведущий специалист по производству дисплеев и лицензионный партнер Philips по выпуску монит...
Обзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 ГцОбзор Acer Predator X34GS. Игровой Nano-IPS монитор 180 Гц
Лучший монитор для игр. LG 27UL650 27Лучший монитор для игр. LG 27UL650 27"
Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей Обзор Philips 275B1. 27-дюймовый QHD-монитор с точной цветопередачей
Обзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 ГцОбзор AOC C32G2ZE/BK. Игровой Full HD монитор с 240 Гц
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работыОбзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитор для работы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor