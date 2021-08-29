ViewSonic представила 32-дюймовые мониторы серии ELITE

Компания ViewSonic объявила о выпуске трех мониторов серии ELITE. Модели ELITE XG320Q, XG320U и XG321UG предлагают 32-дюймовые панели с IPS-матрицей, высокой частотой обновления экрана, быстрым откликом и временем отклика, а также разрешением 2K (ELITE XG320Q) и 4K (ELITE XG320U и ELITE XG321UG). Мониторы поддерживают технологии AMD FreeSync Premium Pro, PureXP Motion Blur Reduction, сертифицированы стандартом Vesa DisplayHDR 600. Модель ELITE XG321UG использует технологию подсветки Mini-LED. ViewSonic ELITE XG320Q, XG320U и XG321UG имеют встроенную подсветку ELITE Design Enhancements на задней панели.

Мониторы поступят в продажу в третьем квартале этого года. Стоимость моделей не раскрыты.