ViewSonic представила два монитора линейки VX с высокой частотой обновления экрана. Мониторы VX3268-2KPC-MHD и VX3268-PC-MHD имеют похожие характеристики и дизайн, но первый имеет разрешение QHD с частотой обновления экрана 144 Гц, второй имеет разрешение 1080p c частотой обновления 165 Гц.

Оба монитора изогнутые с кривизной 1500R. MVA панель с широкими углами обзора 178 градусов создают идеальный баланс для повседневного пользования. Мониторы поддерживают технологию AMD FreeSync Premium. Коэффициент контрастности составляет 3000: 1, а яркость 250 кд/2.

На задней панели есть два разъема HDMI 2.0 (HDMI 1.2 для VX3267-PC-MHD), DisplayPort и 3,5-мм аудиовыход, а также пара динамиков мощностью 2 Вт. Оба монитора поддерживают крепление VESA 100 на 100, а также регулировку наклона.

Мониторы ViewSonic VX3268-2KPC-MHD и VX3268-PC-MHD уже поступили в продажу по цене 314 и 272 долларов, соответственно.