ViewSonic представила инновационный портативный игровой монитор VX1755

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик визуальных устройств, представила новый портативный игровой монитор VX1755. Этот тонкий и компактный монитор, созданный для обеспечения максимальной мобильности без потери игровых возможностей, воспроизводит мобильные игры, ПК и консольные игры даже в дороге. Это идеальный компаньон для геймеров, чтобы расширить свои игровые возможности или создать рабочий стол с двумя экранами.

17,3-дюймовый портативный игровой монитор VX1755 с изящными четкими линиями имеет тонкий 0,6-дюймовый профиль и весит менее 1 кг, что делает его легким и компактным, чтобы поместиться в большинстве дорожных сумок. он создан для тех, кто любит играть на Nintendo Switch или просматривать любимые телесериалы на своих мобильных телефонах. Он имеет интуитивно понятную встроенную подставку которую можно регулировать в диапазоне от 0 до 62 градусов.

Оснащенный двумя портами USB Type-C с двусторонней подачей питания, VX1755 позволяет геймерам использовать один для подключения различных периферийных устройств, а другой — для подачи питания. Монитор также оснащен разъемом mini-HDMI и разъемом для наушников 3,5 мм, превращая любое пространство в домашний мини-кинотеатр с помощью простого подключения к мобильному телефону.

Благодаря невероятно высокой частоте обновления 144 Гц, времени отклика 4 мс и технологии AMD FreeSync Premium игроки могут рассчитывать на плавное изображение без задержек в динамичных играх, что дает им больше преимуществ в шутерах от первого лица, гонок или стратегий в реальном времени. В сочетании с парой фронтальных динамиков каждый звук направляется прямо на пользователя для более четкого звучания.
Комментарии и отзывы ViewSonic VX1755
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