ViewSonic представила монитор ColorPro VP2776 для работы с цветом

Первым монитором из серии VP76, который будет запущен, является ColorPro VP2776, 27-дюймовый монитор, разработанный для точной цветопередачи.

Монитор ViewSonic ColorPro VP76 оснащен технологией Nano IPS, обеспечивает охват цветового пространства до 98% DCI-P3 и предлагает разрешение QHD (2560x1440 пикселей). Новинка имеет эксклюзивное устройство - ColorPro Wheel. Это внешнее устройство со встроенным калибратором цвета для точности цветопередачи и широкой цветовой гаммы, кроме того, оно совместимо с Mac. В мониторе реализована совместимость с G-Sync.

Монитор поддерживает VESA DisplayHDR 400 и сертифицирован Pantone. Он откалиброван на заводе по значения Delta E<2. Высокая частота обновления 165 Гц обеспечивает четкость кадра и четкость мелких деталей. Монитор оснащен разъемом USB-C и мощностью 90 Вт, а также портами HDMI 2.0, DisplayPort, USB-A/B и аудиовыходом.

Монитор ViewSonic ColorPro VP76 поступит в продажу в мае по рекомендованной цене 799 долларов.