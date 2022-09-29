ViewSonic представила монитор весом 225 кг

Если вы думали, что уже видели самые безумные форматы телевизоров, то стоит обратить своё внимание на новинку под названием ViewSonic All-in-One Direct View LED Display Solution Kit. Да, название действительно длинное, но это лишь часть того, что приготовит производитель для потенциальных покупателей. Дело в том, что это телевизор-портфолио с функцией транспортировки — исключительно коммерческая вещь, естественно. Соответственно, компания, которая хочет провести презентацию или поучаствовать в каком-то мероприятии, может купить такой экран с диагональю 135 дюймов, чтобы продемонстрировать на нём свой контент. После того, как решение выполнит поставленную задачу, владелец может сложить гаджет в небольшой футляр и отправить на склад или на другое мероприятие.

Правда, в мобильности такого продукта есть сразу несколько вопросов, так как ViewSonic All-in-One Direct View LED Display Solution Kit весит 225 килограммов даже без футляра. С футляром вес дисплея составляет 300 килограммов, так что довольно трудно представить, чтобы такое устройство на самом деле транспортировали на презентации и считали мобильным. С другой стороны, если отбросить юмор, никаких аналогов на рынке просто нет — большинство дисплеев с поддержкой сенсорного ввода, которые используются для презентаций, не пригодны для транспортировки вообще. Так что у этого гаджета вполне есть шанс на определённый успех, но только на достаточно узком коммерческом рынке.
Монитор ASUS VA24ECPSN получил док-станцию…
Компания ASUS пополнила ассортимент офисных мониторов моделью Eye Care VA24ECPSN, которая получила 23,8-д…
Представлен вогнутый 100-Гц монитор ASUS TUF Gaming VG34VQEL…
Компания ASUS представила геймерский монитор TUF Gaming VG34VQEL1A, который получил 34-дюймовую вогнутую …
Представлен 27-дюймовый QHD-монитор AOC Q27V5C …
Компания AOC пополнила ассортимент мониторов моделью Q27V5C, которая получила 27-дюймовую IPS-панель с ра…
Представлен вогнутый бизнес-монитор MSI Pro MP271CW…
Компания MSI представила монитор Pro MP271CW, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-панель с разрешение…
Представлен игровой монитор Porsche Design AOC Agon Pro PD27…
AOC и Porsche Design разработали новейший игровой монитор линейки Agon Pro с частотой до 170 Гц. …
Монитор ASUS VA27EQSB получил концентратор USB…
Компания ASUS пополнила ассортимент мониторов моделью VA27EQSB Eye Care, которая получила 27-дюймовую IPS…
Компактный проектор Xiaomi mini оценен в $345…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент компактных проекторов моделью Xiaomi mini, которая может похвастать…
Представлен игровой монитор MSI Optix G271CP E2 …
Компания MSI представила геймерский монитор Optix G271CP E2, который получил 27-дюймовую вогнутую VA-пане…
Обзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 ГцОбзор Acer Nitro XV252QFbmiiprx. IPS-монитор с частотой 390 Гц
Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 ГцОбзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 Гц
Обзор Lenovo Qreator 27 (66B7RAC1EU). Монитор со станцией беспроводной зарядкиОбзор Lenovo Qreator 27 (66B7RAC1EU). Монитор со станцией беспроводной зарядки
Обзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебыОбзор Philips 241V8L. Недорогой монитор для работы и учебы
Обзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор AOC CQ32G3SU. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor