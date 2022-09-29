ViewSonic представила монитор весом 225 кг

Если вы думали, что уже видели самые безумные форматы телевизоров, то стоит обратить своё внимание на новинку под названием ViewSonic All-in-One Direct View LED Display Solution Kit. Да, название действительно длинное, но это лишь часть того, что приготовит производитель для потенциальных покупателей. Дело в том, что это телевизор-портфолио с функцией транспортировки — исключительно коммерческая вещь, естественно. Соответственно, компания, которая хочет провести презентацию или поучаствовать в каком-то мероприятии, может купить такой экран с диагональю 135 дюймов, чтобы продемонстрировать на нём свой контент. После того, как решение выполнит поставленную задачу, владелец может сложить гаджет в небольшой футляр и отправить на склад или на другое мероприятие.

Правда, в мобильности такого продукта есть сразу несколько вопросов, так как ViewSonic All-in-One Direct View LED Display Solution Kit весит 225 килограммов даже без футляра. С футляром вес дисплея составляет 300 килограммов, так что довольно трудно представить, чтобы такое устройство на самом деле транспортировали на презентации и считали мобильным. С другой стороны, если отбросить юмор, никаких аналогов на рынке просто нет — большинство дисплеев с поддержкой сенсорного ввода, которые используются для презентаций, не пригодны для транспортировки вообще. Так что у этого гаджета вполне есть шанс на определённый успех, но только на достаточно узком коммерческом рынке.