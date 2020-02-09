ViewSonic представила новый WQHD монитор

ViewSonic ELITE XG270Q представила новый 27 дюймовый монитор с разрешением WQHD. Частота обновления экрана составляет 165 Гц с технологией Adaptive sync. Время отклика 1 мс.

Монитор оснащен технологией G-SYNC. XG270QG основан на новой матрице Nano IPS. Производитель использует 10 бит цвета, обеспечивая 98 % охвата цветового пространства DCI P3.

Монитор оснащен встроенной RGB подсветкой, одна из них расположена на креплении VESA, второй на элементах управления меню. ELITE XG270Q позволяет регулировать монитор влево и вправо, наклонять и поворачивать в портретный режим. На задней панели расположены два динамика.

ViewSonic оснащен одним портом HDMI 2.0 и одним DisplayPort 1.4b, тремя портами USB 3.0 и одним входным портом USB Type-B.