ViewSonic представила новый игровой монитор VX2720-4K-PRO

Компания ViewSonic представила свой новый игровой монитор VX2720-4K-PRO.

ViewSonic VX2720-4K-PRO оснащен 27-дюймовой IPS-панелью, с поддержкой VESA DisplayHDR 400 и цветовым охватом пространства 130 % sRGB и 90 % NTSC с 8-битной глубиной цвета. Он имеет пиковую яркость 350 кд/м2 и коэффициент контрастности 1000: 1. Разрешение экрана составляет (3840 x 2160 пикселей), тактовая частота 144 Гц, а время отклика 1 мс (MPRT).

Доступные разъемы: один порт DP 1.4, два разъема HDMI 2.1, а также порт USB Type-C с видеоинтерфейсом, который также можно использовать в качестве порта быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Есть два встроенных динамика мощностью 2 Вт.

Игровой монитор ViewSonic VX2720-4K-PRO доступен только на китайском рынке, его цена составляет 3999 юаней (600 долларов).

В Китае начались продажи первого изогнутого монитора Redmi…
В Китае начались продажи первого изогнутого монитора Redmi. Новинка построена на базе VA-панели с диагона…
ViewSonic представила серию профессиональных мониторов Color…
ViewSonic, ведущий мировой поставщик визуальных решений, представляет серию мониторов профессионального у…
Представлен монитор ASUS ROG Strix XG27AQM EVA Edition …
Компания ASUS пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью ROG Strix XG27AQM EVA Edition, выполненн…
AOC выпустила сверхширокий 34-дюймовый монитор CU34P2C с пор…
Компания AOC, специалист по дисплеям, представила 34-дюймовый монитор AOC CU34P2C, последнее дополнение к…
Представлен портативный монитор LG Gram +view 16MQ70…
Компания LG пополнила ассортимент портативных мониторов моделью LG Gram +view 16MQ70, масса которой вмест…
Cooler Master выпустила изогнутые мониторы серии GM с технол…
Компания Cooler Master анонсировала совершенно новую серию изогнутого монитора серии GM, предназначенный …
AUO демонстрирует новейшие дисплеи для с частотой 480 Гц…
Во время SID Display Week 2022 компания AUO продемонстрировала новинки своих дисплеев, предлагая сверхвыс…
ViewSonic представила новый игровой монитор VX2720-4K-PRO…
Компания ViewSonic представила свой новый игровой монитор VX2720-4K-PRO. …
Обзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый мониторОбзор AOC CU34G2X/BK. Игровой 34-дюймовый монитор
Обзор Buro M10 black. Кронштейн для монитораОбзор Buro M10 black. Кронштейн для монитора
Обзор AOPEN 32HC5QRPbiipx. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 ГцОбзор AOPEN 32HC5QRPbiipx. Игровой 32-дюймовый VA-монитор 165 Гц
Обзор Lenovo Qreator 27 (66B7RAC1EU). Монитор со станцией беспроводной зарядкиОбзор Lenovo Qreator 27 (66B7RAC1EU). Монитор со станцией беспроводной зарядки
Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса Обзор AOC 24B2XH. Рабочий 24-дюймовый монитор для дома и офиса
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor