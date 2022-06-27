ViewSonic представила новый игровой монитор VX2720-4K-PRO

Компания ViewSonic представила свой новый игровой монитор VX2720-4K-PRO.

ViewSonic VX2720-4K-PRO оснащен 27-дюймовой IPS-панелью, с поддержкой VESA DisplayHDR 400 и цветовым охватом пространства 130 % sRGB и 90 % NTSC с 8-битной глубиной цвета. Он имеет пиковую яркость 350 кд/м2 и коэффициент контрастности 1000: 1. Разрешение экрана составляет (3840 x 2160 пикселей), тактовая частота 144 Гц, а время отклика 1 мс (MPRT).

Доступные разъемы: один порт DP 1.4, два разъема HDMI 2.1, а также порт USB Type-C с видеоинтерфейсом, который также можно использовать в качестве порта быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Есть два встроенных динамика мощностью 2 Вт.

Игровой монитор ViewSonic VX2720-4K-PRO доступен только на китайском рынке, его цена составляет 3999 юаней (600 долларов).