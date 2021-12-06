ViewSonic представила портативный монитор VX1755 с частотой обновления 144 Гц

ViewSonic представила новый портативный монитор VX1755, который имеет частоту обновления 144 Гц.

Портативный монитор ViewSonic VX1755 оснащен 17,2-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD. Глубина цвета 8 бит (6 бит+FRC), яркость 250 кд/м2, а коэффициент контрастности 800: 1. Время отклика экрана составляет 4,5 мс. Вес устройства всего 1 кг. Встроенная подставка позволяет установить монитор в портретной или альбомной ориентации. Новинка поддерживает технологию AMD FreeSync Premium и имеет два порта USB-C, порт mini HDMI 2.0, аудиовыход 3,5 мм и два динамика мощностью 0,8 Вт.

Стоимость портативного монитора ViewSonic VX1755 составляет 299 долларов.

Комментарии и отзывы ViewSonic VX1755
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