ViewSonic представила сенсорный монитор ID2456 для образовательных учреждений

Компания ViewSonic представила новый 24-дюймовый сенсорный монитор ID2456, чтобы удовлетворить потребности образовательных учреждений. ID2456 оснащен эксклюзивным программным обеспечением ViewDirector. Максимальная яркость составляет 250 кд/м2, коэффициент контрастности: 1000:1.

Сенсорная технология монитора PCAP обеспечивает быстрый и точный отклика на касание​. Монитор предлагает Full HD разрешение, до 120% цветовой гаммы sRGB. Дисплей имеет антибликовой покрытие. Фильтр синего света и технология Flicker-Free в сочетании обеспечивают превосходное качество просмотра, которое одновременно благоприятно для глаз и эффективно снижает нагрузку на глаза и усталость.

Усовершенствованная эргономичная шарнирная подставка позволяет легко регулировать дисплей в диапазоне от 15° до 70°. В ViewSonic ID2456 есть встроенные динамики. Модель предлагает широкие возможности подключения: HDMI, USB-C, VGA, аудиоразъем и поддержка VESA (100 на 100 мм).

Стоимость монитора производитель не раскрывает.
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