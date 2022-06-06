ViewSonic представила сенсорный монитор ID2456 для образовательных учреждений

Сенсорная технология монитора PCAP обеспечивает быстрый и точный отклика на касание. Монитор предлагает Full HD разрешение, до 120% цветовой гаммы sRGB. Дисплей имеет антибликовой покрытие. Фильтр синего света и технология Flicker-Free в сочетании обеспечивают превосходное качество просмотра, которое одновременно благоприятно для глаз и эффективно снижает нагрузку на глаза и усталость.
Усовершенствованная эргономичная шарнирная подставка позволяет легко регулировать дисплей в диапазоне от 15° до 70°. В ViewSonic ID2456 есть встроенные динамики. Модель предлагает широкие возможности подключения: HDMI, USB-C, VGA, аудиоразъем и поддержка VESA (100 на 100 мм).
Стоимость монитора производитель не раскрывает.