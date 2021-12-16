ViewSonic vTouch обеспечивает полную сенсорную с macOS Monterey

ViewSonic Corp., ведущий мировой поставщик дисплеев, выпустила драйвер vTouch 3.1 для своих сенсорных мониторов серии TD, сделав дисплеи совместимыми с недавно выпущенной macOS Monterey. Пользователи Mac могут расширить все функциональные возможности трекпада Mac сенсорных мониторов, сочетая эффективность работы с двумя экранами и возможность жестов multi-touch. Серия TD предлагает широкий выбор продуктов для самых разных нужд, от портативных 16-дюймовых дисплеев до более широких 24-дюймовых дисплеев.

В прошлом пользователи Mac не могли использовать внешние сенсорные мониторы из-за ограничений в macOS. С помощью новейшего программного обеспечения vTouch от ViewSonic пользователи Mac могут использовать все функции технологии multi-touch, такие как масштабирование, сжатие, распространение, поворот и растяжение, а также жесты трекпада Mac на устройствах серии TD. vTouch 3.1 работает со всей серией ViewSonic TD. Драйвер vTouch совместим как с процессорами Intel, так и с M1.
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