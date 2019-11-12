ViewSonic представила новый монитор VP2785-2K

2019-11-12, Автор - Ramil; Продукт - VP2785-2K; [53]
Дисплей предназначен для креативных профессионалов, которым нужна точность цветопередачи для их работы. ViewSonic VP2785-2K является 27-дюймовым монитором, с панелью IPS, разрешением 2560 × 1440 с частой 60 Гц. Дисплей имеет антибликовую поверхностью и имеет коэффициент контрастности 1000: 1, а время отклика составляет 5 мс.

Для подключения у нас есть 3 разъема USB 3.1 Type-A, 1 порт USB 3.1 Type-B, 1 порт USB 3.1 Type-C, и 3,5-мм аудиовыход, а также один HDMI 1.4, DisplayPort 1.2. Что касается возможностей регулировки монитора, его можно регулировать по высоте, поворачивать, наклонять, а также есть возможность установить в портретный режим.

Монитор поставляется с заводской калибровкой. ViewSonic VP2785-2K будет доступен по цене $ 660,99.

Комментарии и отзывы VP2785-2K
Antec анонсировала корпус P120 Crystal...
Antec анонсировала корпус P120 CrystalКорпус P120 Crystal поддерживает материнские платы формата E-ATX, ATX, micro-ATX и ITX. Особенностью данн...
Samsung представляет новый тип дисплея д...
Samsung представляет новый тип дисплея дВ скором времени компания представит новый тип дисплея. Смартфон Samsung Galaxy S11 будет оснащен дисплее...
Обзор vivo Y19 128GB. Смартфон с емким а...
Обзор vivo Y19 128GB. Смартфон с емким аОбычно бюджетные смартфоны с большой батареей выглядят не особо презентабельно: толстый корпус, простой д...
Samsung представила Galaxy W20 5G...
Samsung представила Galaxy W20 5GКомпания Samsung подтвердила, что 19 ноября будет выпущен складной телефон Galaxy W20 5G. Характеристики ...
Смартфон Gigaset GS290 получил 6,3-дюймо...
Смартфон Gigaset GS290 получил 6,3-дюймоКомпания Gigaset представила новый смартфон под названием GS290 с ОС Android 9 Pie и аккумулятором на 470...
На CES 2020 MSI представит портативный м...
На CES 2020 MSI представит портативный мMSI Optix MAG161 - это портативный IPS-дисплей с великолепной частотой обновления 240 Гц, для более качес...
Honor V30 стартует 26 ноября...
Honor V30 стартует 26 ноябряHonor V30 будет иметь ЖК-дисплей с частотой обновления 90 Гц. Аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой ...
Motorola представила «умные» часы Moto...
Motorola представила «умные» часы MotoБренд Motorola представила «умные» часы Moto 360 с 1,2-дюймовым экраном и разрешением 390 на 390 пикселе...


Обзор vivo Y19 128GB. Смартфон с емким аккумуляторомОбзор vivo Y19 128GB. Смартфон с емким аккумулятором
Обзор Lenovo Yoga C740-14IML. Ноутбук 2-в-1 с 10 поколением процессоров IntelОбзор Lenovo Yoga C740-14IML. Ноутбук 2-в-1 с 10 поколением процессоров Intel
Обзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/64GB. Хорошая автономность, Snapdragon и NFCОбзор Xiaomi Mi 9 Lite 6/64GB. Хорошая автономность, Snapdragon и NFC
Обзор vivo Nex 3 8/128GB. Плюсы и минусы флагманаОбзор vivo Nex 3 8/128GB. Плюсы и минусы флагмана
Обзор Vivo Y17. Смартфон с NFC и тройной основой камеройОбзор Vivo Y17. Смартфон с NFC и тройной основой камерой
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Давайте посмотрим на достаточно интересное решение со стороны компании ASUS, которая решила предложить на...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький Ma...
Обзор GeForce NOW. Делаем простенький MaС начала октября в России официально заработал сервис для облачного гейминга GeForce Now. Он позволяет за...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшег...
Обзор Need for Speed Heat. Сборка лучшегСегодня мы поговорим о новой части культовой гоночной серии, в которой нам предоставляют возможность внов...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. ...
Предварительный обзор Kandao QooCam 8K. В последнее время уникальных камер на рынке практически нет — производители то и дело показывают нам необ...
Предварительный обзор Nixeus NX-EDG34. Ш...
Предварительный обзор Nixeus NX-EDG34. ШМониторы с широким форматом в последнее время стали достаточно популярным решением среди крупных производ...
Kyocera представила решение для промышле...
Kyocera представила решение для промышлеПринтеры бывают разные: карманные, домашние, офисные, а некоторые занимает всю комнату и весят под 800 кг...
Обзор Black Survival: Eternal Return. Вп...
Обзор Black Survival: Eternal Return. ВпКак я уже не раз говорил, современные небольшие студии довольно часто радуют нас качественным контентом з...
Предварительный обзор Huawei Y9s. С выдв...
Предварительный обзор Huawei Y9s. С выдвСегодня мы поговорим о достаточно крутом решении, которое выглядит стильно, предоставляет вам массу возмо...
Топ 5 лучших игр на двоих для PlayStatio...
Топ 5 лучших игр на двоих для PlayStatioСовместный просмотр фильмов или сериалов это всегда хорошо, но все со временем это приедается. Если вы хо...
Обзор Legend of Keepers: Prologue. Шикар...
Обзор Legend of Keepers: Prologue. ШикарДовольно часто небольшие студии радуют нас качественным контентом, который приносит гораздо больше удовол...
Предварительный обзор MSI Vigor GK50 Low...
Предварительный обзор MSI Vigor GK50 LowСегодня мы поговорим о достаточно интересной клавиатуре от компании MSI, которая выглядит привлекательно ...
Обзор Eternal Edge +. Шикарная ролевая и...
Обзор Eternal Edge +. Шикарная ролевая иДовольно часто относительно небольшие студии радуют нас качественным контентом, который позволяет смотрет...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor