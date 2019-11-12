ViewSonic представила новый монитор VP2785-2K

Дисплей предназначен для креативных профессионалов, которым нужна точность цветопередачи для их работы. ViewSonic VP2785-2K является 27-дюймовым монитором, с панелью IPS, разрешением 2560 × 1440 с частой 60 Гц. Дисплей имеет антибликовую поверхностью и имеет коэффициент контрастности 1000: 1, а время отклика составляет 5 мс.

Для подключения у нас есть 3 разъема USB 3.1 Type-A, 1 порт USB 3.1 Type-B, 1 порт USB 3.1 Type-C, и 3,5-мм аудиовыход, а также один HDMI 1.4, DisplayPort 1.2. Что касается возможностей регулировки монитора, его можно регулировать по высоте, поворачивать, наклонять, а также есть возможность установить в портретный режим.

Монитор поставляется с заводской калибровкой. ViewSonic VP2785-2K будет доступен по цене $ 660,99.