Выход Honor 20 Pro отложили на неопределенное время

Французские СМИ сообщают о том, что Honor 20 Pro не успел пройти сертификацию Google и поэтому остался без Google Play и фирменных приложений.

Пока эта проблема не решена, компания решила отложить продажи Honor 20 Pro на неопределенный срок. Кроме того, на конец июня перенесли и рекламную кампанию, которая должна была сопровождать выход флагмана. Когда смартфон появится в магазинах — пока неизвестно. «Мы сообщим о сроках доступности Honor 20 Pro, как только получим дальнейшую информацию», — обещают представители Honor.