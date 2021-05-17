Выход Huawei P50 снова перенесли

Китайские источники сообщили о том, что компания Huawei снова отложила презентацию топовых камерофонов Huawei P50. Если изначально премьера должна была состояться 17 июня, то сейчас её перенесли на июль. Причина проста – дефицит компонентов.

Напомним, что главной особенностью Huawei P50 станет тыльная квадрокамера, разделенная на два круглых блока. Нижний блок получит одну камеру, которая основана на датчике изображения Sony IMX707Y оптического формата 1/1,18 дюйма. Также в состав основной камеры должен войти сенсор OmniVision OV64A со сверхширокоугольной оптикой, телефотомодуль с 5-кратным оптическим зумом и камера 3D ToF.
Комментарии и отзывы Huawei P50
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