Выход Microsoft Surface Duo снова отложен?

Небезызвестный информатор Зак Боуден сообщил о том, что выход складного смартфона Surface Duo снова отложен. При этом аппарат имеет шансы дебютировать до конца лета. Напомним, что формальный анонс устройства состоялся еще в октябре прошлого года, но старт его продаж ожидается только в конце 2020 года.

По предварительным данным, смартфон получит прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ оперативной памяти, 64 или 256 ГБ флеш-памяти, 11-Мп камеру, которая будет выполнять роль как основной, так и фронтальной, два 5,6-дюймовых AMOLED-дисплей с соотношением сторон 4:3 и разрешением 1800:1350 пикселей, а также аккумулятор ёмкостью 3460 мАч.