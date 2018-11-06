Выход беспроводных наушников с биометрическими датчиками Apple AirPods 2 не за горами

Сегодня Apple AirPods 2 прошла сертификацию SIG Bluetooth Certification. Появление гаджета в базе данных Bluetooth SIG означает, что теперь они могут законно продавать во множестве регионов мира, потому как их сертификация – это заключительный этап перед выпуском в массовую продажу.

Apple AirPods 2 будет поддерживать Bluetooth 5.0, это означает, что наушники второго поколения будут поддерживать 50-метровый беспроводной диапазон. Никаких изменений во внешнем виде Apple AirPods 2 по сравнению с оригинальным поколением не ожидается. Новые наушники получат поддержку голосовой активации Siri, улучшенные микрофоны, систему активного шумоподавления, повышенную водоустойчивость, поддержку технологии беспроводной зарядки Qi и биометрические датчики.

1 марта Apple получила новый весьма интересный патент. В нем описывается строение наушника, содержащего в себе целую систему из датчиков здоровья. В корпус наушника могут быть встроены датчики измерения пульса, объема крови и частоты дыхания. Помимо этого, в патенте рассматривается возможность оснащения наушника специальными электродами, которые позволяют следить за уровнем стресса пользователя и предупреждать человека в случае необходимости.