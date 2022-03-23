Выход флагмана Xiaomi 12 Ultra уже не за горами

Сетевые источники сообщают о том, что топовый смартфон Xiaomi 12 Ultra будет представлен в Китае уже в мае этого года. Через какое-то время после китайского релиза состоится глобальный дебют новинки.

По предварительным данным, смартфон получит тройную основную камеру, созданную в сотрудничестве с компанией Leica, в состав которой войдет широкоугольный и сверхширокоугольный модули, а также перископная камера. Устройству также приписывают OLED-экран производства Samsung с разрешением 2K и адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, батарею ёмкостью 4900 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной на 50 Вт. Что до аппаратной основы, то здесь будет использоваться чипсет Snapdragon 8 Gen 1 или еще не представленный официально Snapdragon 8 Gen 1 Plus.
Комментарии и отзывы Xiaomi 12 Ultra
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