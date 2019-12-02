Гибридный смартфон Cosmo Communicator обойдется в $860

Сегодня в свет вышел предшественник культовых коммуникаторов прошлого (Psion Series 5, Nokia Communicator и Sharp Netwalker). Он получил название Cosmo Communicator и обойдется покупателям в $860.

Аппарат характеризуется сенсорным 6- дюймовым экраном (2160:1080 точек), дополнительным 1,92- дюймовым AMOLED экраном (570:240 точек), внутренней 5 Мп камерой, 24 Мп внешней камерой, батареей на 4220 мАч, однокристальной системой MediaTek Helio P70, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти, дактилоскопом, поддержкой бесконтактных платежей NFC, 3,5 мм разъемом для наушников и Android 9.0 Pie.