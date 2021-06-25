Viotek представила 34-дюймовый изогнутый монитор GNV34DBE2

Компания Viotek добавляет в свой ассортимент новый изогнутый игровой монитор GNV34DBE2.

Viotek GNV34DBE2 - это 34-дюймовый сверхширокий QHD (3440x1440p) монитор с частотой обновления 144 Гц, а время отклика 1 мс. Цветовой охват 103% sRGB, коэффициент контрастности составляет 4000: 1, что гарантирует четкие и яркие изображения. Соотношение монитор равна 21: 9, идеально для рабочих приложений. Радиус кривизны 1500R. Монитор Viotek GNV34DBE2 совместим с G-SYNC Adaptive SYNC и поддерживает HDR. На задней панели есть два порта DisplayPort 1.4, два разъема HDMI 2.0, аудиоразъем для наушников. Кроме того, монитор можно установить на кронштейн VESA 75 на 75 мм.

Монитор Viotek GNV34DBE2 доступен по рекомендованной цене 399 долларов.
Комментарии и отзывы Viotek GNV34DBE2
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