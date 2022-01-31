Выпущен Huawei Nova Y9a с выдвижной селфи-камерой и полноэкранным дисплеем

Huawei анонсировала новый смартфон Huawei Nova Y9a в Южной Африке. Тенденция к телефонам с всплывающими селфи-камерами почти сошла на нет, поскольку большинство смартфонов, доступных на рынке, имеют дизайн с вырезом в дисплее, либо с каплевидным вырезом. Главной привлекательностью Nova Y9a является то, что он оснащен выдвижной селфи-камерой, которая позволяет ему иметь полноэкранный дисплей без каких-либо вырезов.

Huawei Nova Y9a оснащен 6,63-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением 1080 x 2400 пикселей. Компания утверждает, что предлагает 92-процентное соотношение экрана к корпусу. В выдвижном модуле камеры находится 16-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/2.2. Задняя часть Nova Y9a имеет модуль камеры круглой формы, в котором размещена основная камера на 64 мегапикселя, сверхширокоугольный модуль на 8 мегапикселей с углом обзора 120 градусов, макрокамера на 2 мегапикселя и вспомогательная камера на 2 мегапикселя. Телефон предлагает функции фотографии, такие как супер ночной режим, EIS и видеосъемка 1080p. Nova Y9a — это смартфон среднего класса, работающий на чипсете Helio G80 . Устройство поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. Он работает на более старой версии ОС Android 10 с EMUI 10.1. Nova Y9a — это смартфон среднего класса, работающий на чипсете Helio G80 . Устройство поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.1. На борту есть слот для карты NM для дополнительного хранилища. Он работает на более старой ОС Android 10 с EMUI 10.1 поверх. Nova Y9a имеет аккумулятор емкостью 4300 мАч. Устройство поддерживает технологию быстрой зарядки SuperCharge мощностью 40 Вт. Он предлагает такие функции подключения, как двойной 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, порт USB-C и аудиоразъем 3,5 мм.