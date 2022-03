Выпущен Infinix Smart 6 Plus

Недавно был выпущен новый смартфон Infinix Smart 6 Plus. Смартфон имеет такой же дизайн, как и Infinix Smart 6, дебютировавший в октябре прошлого года, с обновленным процессором.

Смартфон доступен в цветовых вариантах Light Sea Green, Ocean Blue, Polar Black и Purple. Infinix Smart 6 Plus будет продаваться через Xpark и офлайн-магазины. Infinix Smart 6 Plus с двумя SIM-картами работает под управлением Android 11 (версия Go) и оснащен четырехъядерным процессором MediaTek Helio A22 SoC в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти. Смартфон оснащен 6,6-дюймовым дисплеем (720x1600 пикселей) с максимальной яркостью до 500 нит. Infinix Smart 6 Plus оснащен 8-мегапиксельной основной камерой в сочетании с дополнительной 8-мегапиксельной (QVGA) камерой. Согласно отчету, телефон также оснащен 5-мегапиксельной селфи-камерой. Infinix Smart 6 Plus предлагает 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить (до 128 ГБ) с помощью слота для карт памяти microSD. Варианты подключения на смартфоне включают 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, разъем для наушников 3,5 мм и порт Micro-USB. Датчики на борту Infinix Smart 6 Plus включают датчик приближения, датчик внешней освещенности и G-сенсор. Согласно отчету, в телефоне установлена ​​​​батарея емкостью 5000 мАч.